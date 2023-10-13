بالصور.. زعيم إفريقي يشارك في مراسم صلاة الجمعة بطهران

العالم-ايران

واستدل اية الله "خاتمي" في خطبتي صلاة الجمعة اليوم في طهران، بآيات من الذكر الحكيم، قائلا : ان زوال الظالمين امر محتوم بناء على الوعد الالهي.

واضاف : سيتم اعادة اعمار قطاع غزة بفضل الله تعالى، ومصير الصهاينة، كما وعد به سماحة قائد الثورة، الى زوال.

وفي اشارة الى المسيرات المليونية التي جاءت المحافظات والمدن الايرانية اليوم، نصرة للشعب الفلسطيني واهالي قطاع غزة، قال خاتمي : ان عملية طوفان الاقصى لم يسبق لها نظير منذ تاريخ النكبة وبدء احتلال فلسطين حتى اليوم؛ مبينا ان هذه العملية النوعية غيرت قواعد المواجهة، بل وغيرت المعادلات الدولية ايضا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، رحب اية الله "خاتمي"، بحضور رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا "الشيخ المجاهد زكزاكي" في مراسم صلاة الجمعة بطهران اليوم؛ مؤكدا بان هذا العالم الجليل قدّم الكثير في سبيل الله والدفاع عن الدين.

وكان الشيخ زكزاكي وصل الى طهران اول امس الاربعاء في زيارة الى ايران تعتبر الثانية التي يقوم بها الى خارج بلاده بعد الإقامة الجبرية في منزله.

وكان الشيخ زكزاكي اعتمد مذهب أتباع آل البيت (سلام الله عليهم) متأثرا بإنتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني (رضوان الله عليه)، وأسس الحركة الاسلامية في نيجيريا، اضافة الى تأسيس 300 مدرسة اسلامية في هذا البلد والدول الجارة، حيث بلغ عدد أتباع اهل البيت (عليهم السلام) بفضل جهوده الملايين.

واعتقله الجيش النيجيري في الهجوم الذي شنه على حسينية بقية الله (عج) في مدينة زاريا قبل 8 أعوام، مما أسفر الهجوم عن استشهاد 2000 شخص بينهم 3 من ابنائه، فيما فرضت عليه وعلى زوجته الاقامة الجبرية لمدة 6 أعوام، وتمت تبرئتهما من كل التهم الموجهة اليهما قبل عامين.