شاهد: من تونس إلى فلسطين.. هتافات تدعم المقاومة في غزة

العالم - مراسلون

وأضافت الزميلة "منيرة الشريفي" أن المسيرات انطلقت من جامع الفتح وسط العاصمة تونس، ومن ثم جابت الشوارع الرئيسة بالعاصمة التونسية، للوصول إلى شارع الحبيب أبورقيبة.

واوضحت أن التونسيين يريدون من خلال هذه المسيرات أن يعلنون للعالم بأنهم قلبا وقالبا مع المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وقالت مراسلة العالم أن المسيرات في الاول صدت من قبل الأجهزة الأمنية ولكن في ما بعد سمح لها بالانطلاق.

وأضافت أن المتظاهرين رددوا هتافات تدعو إلى دعم المقاومة المسلحة في غزة، وادنت المواقف الغربية المساندة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، كما تطالب السلطات التونسية باتخاذ مواقف ملموسة لدعم المقاومة في غزة.