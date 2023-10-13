شاهد.. هكذا قصف الاحتلال مقر الصحفيين في 'علما الشعب'

العالم- مراسلون

أفاد مراسل العالم في لبنان أن القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة علما الشعب استهدف مقرا للصحفيين.

وأضاف الزميل "حسين عز الدين"، أن النيران تشتعل في منحنى مستعمرة مسكفعام، وأن الاقصف الإسرائيلي امتد إلى بعض الأمكان التي تطل على العديسة في جنوب لبنان ما تسبب بتضرر زجاج بعض المباني.

كما اوضح مراسل العالم، ان صاروخين انفجرا فوق مستعمرة المطلة وسط استنفار الجيش الاسرائيلي داخل هذه المستعمرة.

وكان قد أفاد الزميل حسين عز الدين أن الاحتلال الإسرائيلي قصف المنطقة بين الضهيرة وعلما الشعب في جنوب لبنان. وأن مدفعية الاحتلال أطلقت مايقارب 18 قذيفة من دبابتها على منطقة بين الظهيرة وعلما الشعب وسط اطلاق نار وتحليق للطيران الحربي على المنطقة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالتحرك في المستعمرات الحدودية حيث دخل إليها 12 دبابة، وبالمقابل الجيش اللبناني أخذ مواقعه في المناطق الحدودية.

هذا و استشهد مصور وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب 3 آخرون -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا- في قصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

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