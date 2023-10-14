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شاهد.. الفنان الفلسطيني الشهيد علي نسمان خلال استعراض سرايا القدس

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الشهيد علي نسمان، خلال استعراض سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى انطلاقتها قبل يوم واحد من عملية طوفان الأقصى.

العالم-فلسطين

هذا واستشهد الفنان الفلسطيني على نسمان، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، يوم الجمعة.

وشارك عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو لاستشهاد الفنان الفلسطيني، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية في إحدى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

وظهر على نسمان خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاته بدقائق، قائلا: «الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين في غزة، الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة».

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شاهد.. الفنان الفلسطيني الشهيد علي نسمان خلال استعراض سرايا القدس

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