شركة فرنسية توقف بث قناة الاقصى الفلسطينية استجابة للاحتلال

العالم - فلسطين

و جاء في بيان قناة الأقصى الفضائية:

"في ظل المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وهو يخوض بصبر وثبات معركة طوفان الأقصى واستكمالا لاستهداف وقتل الصحفيين في غزة لاستكمال الجريمة بتغييب الشهود،قامت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat بإصدار قرار بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة، استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعا لحكومة الإحتلال الصهيوني.

إن هذا الإنتهاك يشكل خرقًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم للعالم.

*إزاء هذا القرار الخطير المنتهك لكل معايير الحرية نؤكد على ما يلي:*

١. نرفض القرار المجحف ونعتبره خضوعا للإملاءات الصهيونية وإسنادا للإحتلال في مواصلة حرب الإبادة التي يشنها على الأبرياء والمدنيين في غزة.

٢. نطالب كافة الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافظة على معايير المهنة، التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار.

٣. نعاهد أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وكل جمهور القناة ومحبيها أن نبقى على طريقنا في مواصلة نقل البطولة والتضحية بالصوت والصورة وملاحقة جرائم الاحتلال، والاستمرار في مواكبة معركة طوفان الأقصى.ونؤكد لكم أن التغطية مستمرة وستحافظ القناة على شعارها الخالد *الأقصى..عينك على الوطن*.

يذكر ان الاحتلال قام بقصف مقر مكتب قناة العالم في حي الرمال بقطاع غزة وتدمير بالكامل ما ادى الى خروجه عن الخدمة، وتتعرض المكاتب الاعلامية لتدمير ممنهج ومتعمد من قبل الاحتلال الاسرائيلي واستمراره في ممارسة جرائمه وخرقه لكل القوانين الدولية.