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منذ 7 أكتوبر..

هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 500 فلسطيني بالضفة والقدس

هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 500 فلسطيني بالضفة والقدس
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بحملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم، وطالت مئات الفلسطينيين.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأحد: "حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال طالت ما يقارب 60 مواطنا جرى اعتقالهم خلال عملية اقتحام للمدن والقرى والمخيمات، حيث لم يسلم المعتقلين من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب، أو بأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة إلى التنكيل بهم من اللحظات الأولى لاعتقالهم".

وأوضحت الهيئة أن حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الجاري تجاوزت 500 معتقلا، بالإضافة إلى عشرات الاعتقالات من المحافظات الجنوبية، حيث لا يوجد أرقام حقيقية لمعرفة حصيلة الاعتقالات نتيجة التعتيم الإسرائيلي، وعدم إعطاء طاقم المحامين معلومات حولهم كذلك منعهم من زيارتهم.

وأكدت الهيئة أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حملات اعتقال همجية بحق الفلسطينيين، ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الهيئة من استمرار هذا النهج للتغطية على الفشل الأمني والسياسي للكيان، وحالة الفوضى التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي.

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منذ 7 أكتوبر.. هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 500 فلسطيني بالضفة والقدس