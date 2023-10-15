امير عبداللهيان: أمور المنطقة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة

العالم- ايران

وكان امیرعبداللهیان قد بدا جولة اقليمية على راس وفد سياسي عقب التطورات الاخيرة في فلسطين المحتلة وعدوان الكيان الصهيوني على غزة قادته الى دول العراق ولبنان وسوريا وقطر وبعد اجرائه المباحثات مع المسؤولين هناك غادر محطته الاخيرة الدوحة عائدا الى طهران.

وبدات جولة امير عبداللهيان من العراق حيث عقد في بغداد مباحثات مع مستشار الامن القومة ورئيس الوزراء العراقيين حول العلاقات الثنائية والتطورات في فلسطين وبعد ذلك توجه الى بيروت حيث التقى هناك برئيس وزراء تصريف الاعمال ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب والامين العام لحزب الله لبنان قبل ان يتوجه الى دمشق في زيارة خاطفة التقى خلالها بالرئيس السوري بشار الاسد ونظيره فيصل المقداد.

وعاد امير عبداللهيان الى بيروت قبل ان يتوجه الى محطته الرابع العاصمة القطرية الدوحة حيث التقى مع نظيره القطري وامير قطر. كما التقى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبحث معهم حول الاوضاع في فلسطين.

جدة تستضيف الاجتماع الطارئ للتعاون الاسلامي بمشاركة ايران

واعلن امير عبداللهيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسلمت دعوة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد في جدة، وقال : نحن سنشارك بفاعلية في هذا الاجتماع.

جاء ذلك في تصريح ادلى به، قبيل مغادرته الدوحة المحطة الرابعة لجولته الاقليمية الاخيرة والتي تضمنت بغداد وبيروت ودمشق ايضا.

وكانت البعثة الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي، اعلنت في مذكرة رسمية عن استعداد طهران التام لاستضافة الاجتماع الطارئ للجنة وزراء الخارجية الدول الاعضاء، بهدف مناقشة التطورات الراهنة في فلسطين.

امير عبداللهيان يدعو الصين لتوظيف طاقاتها لوقف الهجمات على غزة

وكان وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني اليوم الاحد الى توظيف طاقاتها لوقف هجمات الكيان الصهيوني ضد ابناء قطاع غزة .

وبحث أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، التطورات في فلسطين وقال إن المنطقة تمر بظروف "حساسة للغاية"، مشيراً إلى أن الأولوية الرئيسية الآن هي "وقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف أن "الوضع خطير ومقلق للغاية"، وأن "الأمور قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة".

كما أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه "في حال عدم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لا يمكن لأحد ضمان عدم اتساع رقعة الأزمة في المنطقة".

ورأى أمير عبد اللهيان أن من مسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السلام في المنطقة".

وطالب وزير الخارجية الإيراني الصين بـ"استخدام إمكانياتها لوقف الهجمات الصهيونية ضد المدنيين في غزة".

وكان وزير الخارجية الصيني قد أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أن "الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وزيرها قوله إن بكين "تعمل حالياً بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".