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المقاومة تواصل دك عمق الاحتلال ومستوطناته بمئات الصواريخ + فيديو

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2023.10.15 – واصلت قوات المقاومة الإسلامية في غزة ردها الصاروخي على الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وقالت كتاب القسام وسرايا القدس إنها اطلقت رشقات صاروخية على العديد من المناطق ردا على استهداف العدوان للمدنيين، كما نشرت كتائب القسام مقاطع فيديو يظهر إطلاقها مسيرات انتحارية لاستهداف جنود الاحتلال.

العالم خاص بالعالم

ردود فصائل المقاومة في إطار طوفان الأقصى تتواصل لليوم التاسع على التوالي حيث واصلت كتائب القسام وكذلك سرايا القدس إطلاق الصواريخ على العديد من المستوطنات الإسرائيلية، وقالت الكتائب إنها قصفت مغتصبة 'سديروت' برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، كما أعلنت استمرار قصفها على 'تل أبيب' رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وكذلك قالت إنها قصفت مجمع 'مفتاحيم' برشقة صاروخية.

كما نشرت كتائب القسام مقاطع فيديو تظهر إطلاقها مسيرات انتحارية قالت إنها استهدفت جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية ضمن معركة 'طوفان الأقصى'، وأظهرت المقاطع في مشهد أول قيام عناصر كتائب القسام بإطلاق عدد من تلك الطائرات، ثم ظهرت تلك الطائرات في مشهد ثان وهي تحلق ثم تلقي ما تحمله من متفجرات.

وأعلنت كتائب القسام قصفها تحشيدات لجنود الاحتلال في عدد من المناطق، وكشفت الكتائب عن قذيفة 'الياسين' محلية الصنع المضادة للدروع من عيار مئة وخمسة ملم، وهي قذيفة ترادفية ذات قدرة تدميرية عالية ودخلت الخدمة خلال معركة 'طوفان الأقصى'.

وفي الإطار نفسه بثت سرايا القدس مقاطع فيديو تبين استمرارها لليوم التاسع على التوالي في استهداف مواقع العدو الإسرائيلي وتحشيداته، وتظهر المشاهد قيام مجاهدي سرايا القدس بقصف تحشيدات العدو في 'إيرز' و 'النصب التذكاري' و 'دوغيت' و 'نير عام' بقذائف الهاون.. كما استهدفت تحشدات العدو في 'كفار سعد' و 'علوميم' بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما اعلنت السرايا قصفها تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية، وقالت إنها رد على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

من جانب آخر اعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل قصف المدنيين في غزة أنه حشد عشرات الآلاف من جنوده على مشارف قطاع غزة، مضيفا أن الحشود تأتي استعدادا لشن هجوم بري على القطاع، لكنه قرر تأجيل الهجوم بسبب ما أسماها الظروف الجوية السيئة، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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