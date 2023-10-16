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مراسلة العالم: هناك ألف فلسطيني مازال تحت الركام + فيديو

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

يشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا قاسيا حيث شهد ليلة دامية استهدف فيها الاحتلال المركز الرئيسي للدفاع المدني وما زال هناك ألف شخص تحت الركام بعد ما هدمت طايراته منازلهم فوق رؤوسهم.

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم في قطاع غزة "إسراء البحيصي" إن القطاع شهد ليلة دامية وقاسية وسط قصف إسرائيلي عنيف والمطر الذي نزل على النازحين دون مأوى جعل قطراته تنزل دون أي رحمة.

وأضافت، أن الاحتلال عمل حزام ناري في حي الشجاعية وحي تل الهوى، كما قصف المركز الرئيسي للدفاع المدني حيث استشهد 3 من عناصره وأصيب آخرون، كما تم تدمير ما فيه من آليات وخدمات.وأشارت إلى أن الاحتلال قصف منزلا في حي بيت لاهية استشهد اثره 15 فلسطينيا، كما عمل حزام في حي الشجاعية وحي تل الهوى.

ونوهت مراسلتنا إلى أن حتى الان ما زال ألف شخص تحت ركام المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال ولا يعرف مسيرهم أحياء أم أموات كما أن هناك عائلة حية ما زالت تحت الركام ترسل المناشدات لإنقاذها، وكذلك استشهد الداعية وائل الزراد .

وأفادت مراسلة العالمة أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة متتالية بحيث ستفوق أعداد الشهداء ثلاثة ألف شهيد فی ما لو انتشلت الضحايا من تحت الركام.

وقالت مراسلة العالم استشهدت والدة مونتير قناة العالم الاخبارية في غزة وأصيب أخيه، كما ان المستشقفيات في غزة تعاني من النقص في الكادر الطبي والمعدات الطبية ما يعيق عملية معالجة المرضى بالتوقيت المناسب مما يفاقم حالة المرضى.

وأشارت مراسلتنا إلى أن وسائل الاعلام المصؤريو والعبرية تتحدث عن فتح معبر رفح لدخول المساعدات ووقف مؤقت لاطلاق النار من أجل إيصال هذه المساعدات لأهالي غزة. ولكن إلى الأن لايوجد شيء ملموس على الارض الواقع.

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