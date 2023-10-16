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اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين بشأن العدوان الصهيوني

اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين بشأن العدوان الصهيوني
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أنه تم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم-سوريا

وكتبت الرئاسة السورية عبر قناتها على "تلغرام": "اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين، بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت الرئاسة السورية، أن "الرئيسين شددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير، الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

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