رئيسي يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

العالم - ايران

وقال جمشيدي في تصريح له بهذا الصدد: انه في المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم بين رئيسي الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا، حذر رئيسي من استمرار جرائم الكيان الصهيوني.

واعتبر رئيس الجمهورية استمرار الحصار وارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال والهجوم البري على غزة وضرب حكومتها المنتخبة والقانونية، من شانها ان تؤدي الى حرب طويلة وواسعة النطاق.

كما تمت في الاتصال الهاتفي مناقشة التطورات في منطقة القوقاز.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بان محادثات هاتفية جرت ايضا بين رئيسي إيران وتركيا حول القضية الفلسطينية.