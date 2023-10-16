شاهد/الاتحاد الدولي يحذف صور سباح عربي بعد فوزه بلقب البطولة لسبب صادم!

العالم- مصر

وقام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صور سامح الفائز بذهبية سباق 50 مترا في كأس العالم في اليونان، من جميع منصات الاتحاد الدولي، وذلك بعد تعبيره عن رفضه الاحتفال بذهبية كأس العالم، بسبب القصف الذي تتعرض له غزة، حيث قال عبد الرحمن سامح: "لا أعتقد أن بإمكاني أن أحتفل وأخوتي يقتلون في فلسطين يوميا."

وقام الاتحاد الدولي للسباحة بنشر صور الفائزين في البطولة، لكنها لم تضع صورة عبد الرحمن سامح معهم.

وتلقى عبد الرحمن سامح تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك عقب إنجازه التاريخي وتتويجه بذهبية سباق 50 متر فراشة في بطولة كأس العالم المقامة في اليونان.

وقال عبد الرحمن سامح في لقاء متلفز "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

وتابع البطل المصري عبد الرحمن سامح قائلًا: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وعليهم أن يتساءلوا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا فقط أو يحاول شخص ما قتلي".

وأثار حذف الاتحاد الدولي للسباحة صور السباح المصري الفائز بذهبية كأس العالم من منصات الاتحاد الدولي للسباحة غضب واستنكار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال محمد جمال: "للتاريخ مش بس الميدالية الذهبية لا الأهم كلمتك سباح مصر والنادي الأهلي عبدالرحمن سامح لوسائل الإعلام العالمية عقب فوزه فى بطولة العالم: من الصعب الاحتفال بهذا اللقب فى ظل ما يعانيه اخوتي فى فلسطين من هجوم لقد تم مهاجمتي كثيرا بسبب دعمي لهم ولكني ساستمر فى ذلك".

وعلق ضياء سلمان قائلًا: "الله عليك يابطل"

أما سيد مهنا فقال: "عبدالرحمن سامح بطل سباق 50 متر في كأس العالم... وفي كلمة التتويج بالمركز الأول قال أنا مش فرحان بالفوز لإن إخواتنا يتم قتلهم في غزة".

وعلق الشناوي قائلًا: "سباح مصر والنادي الأهلي عبدالرحمن سامح لوسائل الإعلام العالمية عقب فوزه فى بطولة العالم: من الصعب الاحتفال بهذا اللقب فى ظل ما يعانيه اخوتي فى فلسطين من هجوم.. لقد تم مهاجمتي كثيرا بسبب دعمي لهم ولكني سأستمر فى ذلك... برافو".

وردت سما سعد قائلة: "سجل يا تاريخ البطل عبد الرحمن سامح لاعب النادي الأهلي يفوز بذهبية كأس العالم للسباحة 50 متر فراشة ويرفض الاحتفال بالذهبية ويكشف تعرضه لتهديدات بسبب دعمه فلسطين.. عاش ابن مصر".

أما حمدي السيد فقال: "عبد الرحمن سامح بعد تحقيقه ميدالية ذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان دعم القضية الفلسطينية.. بعدها بدقائق الاتحاد الدولي للسباحة حذف صورته من جميع المنصات!!! عار عليكم هذه الأفعال..."