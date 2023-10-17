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المركزي الإيراني: إحتياطيات النقد الأجنبي تنمو إضطراداً بدعم صادرات النفط

المركزي الإيراني: إحتياطيات النقد الأجنبي تنمو إضطراداً بدعم صادرات النفط
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد الشؤون الاقتصادية بالبنك المركزي الإيراني أن احتياطيات النقد الأجنبي في طور التزايد المضطرد بدعم الصادرات النفطية وغير النفطية.

العالم - إيران

وأضاف محمد شيريجيان خلال اجتماع مدراء البنوك المركزية ووزراء اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان (MENAP)، ومدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن ليست على إيران مديونية وأن اقتصادها أظهر تحملا كبيرا إزاء الصدمات.

وأعتبر أن وضعية الاقتصاد الإيراني شهدت تحسنا عن السابق رغم وجود الصدمات المستجدة على الصعيد العالمي وأن إزدهار الأنشطة الاقتصادية أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبيّن شيريجيان أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني في سنة 2022 نما بنسبة 4 بالمئة، وبالربع الأول والثاني من سنة 2023، زاد بنسبة 5.3 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي فضلا عن أن تحقيق النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية كان متوازنا.

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المركزي الإيراني: إحتياطيات النقد الأجنبي تنمو إضطراداً بدعم صادرات النفط

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