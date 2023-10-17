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المياه تنفذ..

الـ'أونروا': "غزة تواجه الموت"

الـ'أونروا':
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، من نفاد المياه الصالحة للشرب في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية الغاشمة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن لازاريني قوله،إن "مياه الشرب بصدد النفاد، وغزة تواجه الموت"محذرا من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا، في ظل الحرب الإسرائيلية التي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه في العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، بما فيها خط أنابيب من إسرائيل، ومحطات لتحلية مياه البحر، وآبار.

وأوضحت أن هذه الإمدادات تراجعت عندما قطعت إسرائيل المياه عن القطاع، إثر إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الجاري، بالتوازي مع انقطاع الوقود والكهرباء التي تشغل محطات المياه، وشبكة الصرف الصحي.

وأوردت أسوشيتد برس تحذيرا لمنظمة الصحة العالمية، من أن نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة يعرض حياة المرضى في المستشفيات، والسكان عموما للخطر.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت -أمس الاثنين-، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

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