قصف مطار عسكري تقطنه قوات أمريكية في أربيل

العالم - العراق

وأبلغ المصدر، أن مطار حرير العسكري في محافظة اربيل تعرض، ظهر اليوم، للقصف بطائرة مسيرة.

وأوضح المصدر، أن القصف استهدف قوات أمريكية تتمركز في المطار، مشيراً إلى أن "الأضرار مازالت غير واضحة حتى الآن".

وفي السياق، أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، تحذيرًا قويًا للقوات الأميركية، مع توجيه تهديد بتنفيذ مزيد من العمليات ضدهم.

ونقلت "المعلومة" عن مصادر في المقاومة إن "المقاومة الإسلامية تبنت عمليات استهداف القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد وحرير بكردستان العراق".

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن تنظيم "تشكيل الوارثين" مسؤوليته عن استهداف القوات الأميركية في قاعدة حرير بكردستان العراق باستخدام طائرة مسيرة.

تأتي هذه الأحداث في سياق التصاعد المستمر في الهجوم الوحشي الصهيوني في غزة، وتنامي الغضب والهجمات ضد القوات الأميركية في العراق.

وأفاد مصدر أمني، اليوم بأن قصفاً استهدف مطارا عسكريا تقطنه قوات أمريكية في محافظة أربيل بمنطقة كردستان.

كما واعترف الجيش الأمريكي ، اليوم الاربعاء، بشن طائرات مسيرة هجوم استهدف قواته في قاعدة عين الاسد غربي محافظة الانبار.