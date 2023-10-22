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الاحتلال يرفض تسلُّم أسيرتين بعد اعتزام القسام إطلاقهما دون مقابل

الاحتلال يرفض تسلُّم أسيرتين بعد اعتزام القسام إطلاقهما دون مقابل
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الاحتلال رفض تسلُّم أسيرتين إسرائيليتين عزمت الكتائب إطلاق سراحهما "لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

العالم - الاحتلال

أبو عبيدة أعلن أن "حكومة الاحتلال رفضت استلام الأسيرتين بعد اعتزام إطلاقهما دون مقابل". / صورة:

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، أنهم اعتزموا إطلاق سراح أسيرتين إسرائيليتين دون مقابل، وأنهم أعلموا الجانب القطري بذلك، إلا أن الكيان الإسرائيلي "رفضت استلامهما".

وقال في بيان مقتضب نشره عبر تليغرام: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس (الجمعة) أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز الإسرائيليتين لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وأضاف: "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وفي بيان لاحق أعلنت كتائب القسام أنها " على استعدادٍ أن تطلق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غداً بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم أمس".

يأتي هذا بعد يومين من إعلان أبو عبيدة إطلاقهم سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواعٍ إنسانية"، استجابة لجهود قطرية، وسط ضغوط غربية على الكيان الإسرائيلي لتأجيل شن عمل عسكري بري في قطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح مزيد من الأسرى.

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