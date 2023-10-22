شاهد.. الجديد حول ايصال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في مصر إن مئات الشاحنات تصتف أمام بوابة معبر رفح في الاراضي المصرية ما زالت تنتظر الضوء الآخر للدخول إلى قطاع غزة بعد ان عربت 20 شاحنة فقط.

وأضاف، أن عدم دخول السماح لدخول باقي الشاحنات إلى قطاع غزة يثير استغراب وغضب المصريين وسط صمت دولي محزن ف عدم إيصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة.



وأشار مراسل العالم إلى أن المصريين يتساءلون عن دور الامين العالم للامم المتحدة أنتوني غوتيرش في ايصال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.



واوضح مراسلنا أن العالم إلى الان لم يحرك ساكنا تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من قصف اسرائيلي وحشي وعدم السماح بإيصال المساعدات للقطاع.



وعلى الصعيد الشعبي والرسمي داخل الدولة المصرية قال مراسل العالم إن هناك غضبا عارما يسيطر على المصريين تجاه ما يحصل للشعب الفسطيني في قطاع غزة من مجازر من قبل كيان الاحتلال، مشيرا الى انتشار العديد من المقاطع الفيديو على مواقع التواصل تحث على دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في ظل الحرب الشنعاء التي يشنها كيان الاحتلال بحقه.



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