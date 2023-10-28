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الفنان 'محمد عساف' يبدي رأيه حول المنتصر في حرب غزة

الفنان 'محمد عساف' يبدي رأيه حول المنتصر في حرب غزة
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف، حزنه وأسفه على الأحداث التي تشهدها غزة.

العالم- فلسطين

وكشف عساف أنه لم يستطع الاطمئنان على أسرته منذ قطع الاتصالات عن غزة في مساء الجمعة 27 أكتوبر الجاري.

وكتب عساف: "انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ اكثر من ساعتين. الانترنت و الهواتف الخلوية و الخط الأرضي مقطوع"، عبر حسابه بموقع "ايكس".

وتابع: نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع اننا سننتصر على العدو الهمجي، فلسطين حرة دائما وأبدا.

وكان عساف كتب في تدوينة سابقة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلوا بدم بارد، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني لم يبق شيء على حاله، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر، قصفوا المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس، دمروا كل شيء، تغيرت الملامح، ولا زالت غزة صابرة رغم كل هذا الألم والدمار الكبير".

وطلب الفنان الفلسطيني، من متابعيه، الدعاء لغزة، بعدما تعرضت لدمار، وكتب عساف، عبر حسابه في تطبيق ايكس: "لكل اللي بيحكوا أنه إيش بنقدر نعمل، نشر الحقيقة، دحض الأكاذيب، إيصال معاناة شعب غزة وفلسطين لكل العالم بكل اللغات، الدعاء المستمر وطلب الفرج والنصر من الله، كله مساهمة ومجهود وعون، ومجرد ان إحنا عارفين إنه الشرفاء في كل مكان واقفين معنا والله العظيم له أثر كبير ويرفع المعنويات".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

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