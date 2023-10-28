الصواريخ الاسرائيلية على اهالي غزة والصحفيين: لا رحمة.. لا شهود!

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رسوم كاريكاتير كثيرة تناولت العدوان الاسرائيلي على غزة والهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال.

في الرسم الاول نرى صواريخ الاحتلال تتساقط فوق رؤوس أهل غزة ومكتوب عليها: لا رحمة.. وصواريخ اخرى تسقط على رؤوس الاعلاميين في القطاع ومكتوب عليها: لا شهود.. هو نفس الهدف.

في الرسم التالي، القنابل والقصف والصواريخ تضرب اهالي غزة والرئيس الاميركي جو بايدن يدعم الاحتلال بالصواريخ من اموال دافعي الضرائب الاميركيين.. وكُتب عنوان عريض: جو بايدن للإبادة الجماعية.

وفي اخر نرى في البداية صواريخ الاحتلال تقتل الاهالي في غزة.. وطفل نجا وكبر ليصبح مقاوما ويحرر الأرض ويطرد المحتل.

قبل عملية طوفان الاقصى، دفع كيان الاحتلال ملايين الدولارات للترويج لبروباغاندا تخدم روايته واكاذيبه. هذه الاكاذيب حظيت بقبول لدى جزء من الرأي العام العالمي.. لكن ليس كل الرأي العام.

طبعا هذه البروباغاندا التي تروج لأكاذيب الاحتلال الاسرائيلي لم تمر على الجزء الاكبر من الرأي العام العالمي. فشوارع دول العالم الغربي تمتلئ بالرافضين لجرائم الاحتلال. وليس هذا فقط.. حتى المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة خاصة، بدأت تتحرك لايقاف جرائم الاحتلال الاسرائيلي.. وهذا ما حصل في محطة مترو نيويورك المركزية.

وفي رسوم كاريكاتير اخرى، جيش الاحتلال يتحضر لدخول قطاع غزة، وكُتِب: اهلا بك في غزة.. طبعا الترحيب يعني الهزيمة والانكسار لجيش الاحتلال.

في الرسم التالي وبعد قطع الانترنت والاتصالات مع غزة.. اطفال فلسطين يتصلون بالعالم ويقولون: ألو.. ايها العالم؟؟ لا احد يسمع ايها الاطفال!

في الرسم الاخير.. بنيامين نتنياهو بالشكل الذي يليق به أكثر من أي شيء اخر.. والعنوان المناسب لهذا الشكل.. هتلر الثاني!

أتَظُنُّ أنكَ عندما أحرَقْتَنِي

ورَقَصْتَ كالشيطانِ فوق رُفاتي

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وتَرَكْتَنِي للذَّاِرياتِ تَذُرُّنِي

كُحلاً لعين الشمس في الفلوات

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أتظن أنك قد طَمَست هويتي

ومَحَوْتَ تاريخي ومعتقداتي

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عبثاً تُحاول ... لا فناء لثائرٍ

أنا كالقِيامةِ.. ذاتَ يومٍ آت..

برا..بحرا.. جوا.. يحاولون.. ومصيرهم واحد.. الهزيمة..