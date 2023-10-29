مستشفى شهداء الأقصى بغزة: أكياس الدم لا تكفينا أكثر من أسبوع + فيديو

العالم – خاص بالعالم

ورغم صعوبة الوضع ولكن كان هناك تكاثف وتراحم كبير حيث تنتظم طوابير الناس واقفة تنتظر دورها حتى تتبرع بالدم، رغم أن هؤلاء الناس قد يكونون لم يأكلوا لا فطوراً ولا عشاءاً.. لأنه حتى رغيف الخبز صار به حسابات حتى يأتي إلى بيت من بيوت الغزيين.

وفي حديث للعالم قال المدير العام لمختبر بنك الدم بمستشفى شهداء الأقصى الدكتور رياض مقداد إن: أبناء الشعب الفلسطيني معطائين منذ الأزل، لا يتأخرون لحظة واحدة عن الجود بدمهم من أجل إخوانهم.

وأوضح قائلاً: نحن نعاني من نقص شديد في وحدات الدم وخصوصا فصيلة أو موجب، نتيجة الطلب المتزايد وزيادة عدد الإصابات التي تصل إلى المستشفى التي تزيد في 24 ساعة عن 300 جريح.

وأضاف: هناك لحظات لن نستطيع السيطرة على الرصيد الموجود لدينا فيتلاشى.. نحن نصارع الوقت على الحصول من أجل وحدة دم لمريض.. نحن ورغم الدوام 24 ساعة متواصلة نتبرع نحن العاملين أيضا بدمائنا يوميا.

وأشار إلى أن عدد الوحدات المتبرعة بها يومياً تبلغ 80 إلى 100 وحدة تقريبا، وأضاف: لكن هناك أيام نصرف 120 وحدة.. ما تبقى لنا منك أكياس دماء ومحاليل لا تكفي لأكثر من أسبوع.

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