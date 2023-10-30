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بالفيديو...غارات صهيونية عنيفة تستهدف محيط مستشفى القدس

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الصهيوني محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.

العالم-الاحتلال

واستهدف الجيش الصهيوني بما يعرف بـ "أحزمة نارية" بشكل مكثف المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى.

والقصف الصهيوني تركز بدءا من مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف.

ومن جانبها، أكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ومقرها مستشفى القدس، أن "جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن شبكة الاتصالات والانترنت انقطعت مجددا في مناطق شمال قطاع غزة بعد الاستهدافات الصهيونية الأخيرة.

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