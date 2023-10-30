الصهاينة والإبادة الجماعية بغزة

العالم - باختصار

هذه القوی تبرر الدمير الاسرائيلي الرهيب لغزة واستهداف سكانها بأكذوبة الدفاع عن النفس، في حين ان الغارات والقصف المدفعی الاسرائيلي علی غزة تصنفان إبادة جماعية بمعايير الامم المتحدة.

اتفاقية الأمم المتحدة بديسمبر 1948 حددت المعايير التي تصف جرائم قتل في الصراعات كإبادة جماعية.

وأبرز المعايير ان تكون هذه الجرائم من منطلقات عرقية او دينية او سياسية وان تكون ممنهجة.

ثم من ابرز المعايير ان تكون الجرائم المرتكبة تستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية او عرقية أو دينية.

من بين جرائم الإبادة الجماعية ما حدث برواندا وسربرنيتسا بالبوسنة وصبرا وشاتيلا بلبنان.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وصف الهجمات الجنونية الصهيونية علی غزة بالإبادة الجماعية.

وزيرة الشؤون الاجتماعية الاسبانية ايوني بيلارا دعت أوروبا لمقاطعة كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية.

ووصلت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني علی غزة الی نحو 30 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب.

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