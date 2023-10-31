فيديو..فريق علماء تنقيب يعثر على موقع سفينة نوح في هذه الدولة

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وبدأت عملية التنقيب منذ عام 2021، وأظهرت نتائج التحليل الأولي أن العينات تحتوي على مواد طينية وبحرية.

ويعتقد الباحثون أن هذه المواد المكتشفة تعود لسفينة نوح، التي ذكرت في الكتاب المقدس، والتي نجت من الطوفان العظيم قبل 5000 عام.

وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج تعني أن الحياة البشرية كانت موجودة على الجبل الذي تجري عليه الدراسة منذ قرابة الـ 5500 و3000 سنة قبل الميلاد.

ويعد هذا الجبل أعلى قمة في تركيا، حيث يبلغ ارتفاعه 16500 قدم، وهو منحوت على شكل تابوت، وقيل إن قياس السفينة يصل إلى 515 قدمًا طول، و86 قدمًا عرض، و52 قدمًا ارتفاع.

وقال رئيس فريق البحث البروفيسور فاروق كايا، إن "النتائج المخبرية تشير إلى وجود حياة في هذه المنطقة، ونحن بحاجة إلى العمل لفترة طويلة للتأكد من هذا الأمر" وفقا لموقع سبوتنيك.