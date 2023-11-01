الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصورة.. رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية!

بالصورة.. رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية!
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

يبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، لم ينل إعجاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

العالم- الرياضة

فقد نشرت صحيفة "إس" الإسبانية فيديو للصحفي الشهير توماس رونسيرو، وهو يسخر من منح الكرة الذهبية لميسي.

وقال توماس رونسيرو: "لقد حدث ما كنا نعرفه، كرة ذهبية أخرى لميسي، لقد ذهب للاعتزال في ميامي بعدما كان يتطلع بالفعل إلى الاعتزال في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم".

وأضاف: "لقد فاز بكأس العالم، نعم، لكن بعدما حصلوا على 6 ركلات جزاء.. كأس العالم كانت قبل 10 أشهر، ونحن في نوفمبر، ميسي لديه 8 كرات ذهبية، لكنه يستحق 5 كرات ذهبية فقط، أما الثلاث مرات الأخرى كان يستحقها إنييستا وليفاندوفسكي وهالاند."

وعلق كريستيانو رونالدو على كلام رونسيرو بأربعة وجوه ضاحكة، ما أثار تفاعلاً كبيراً على منصة "إنستغرام".

وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية، مرة بقميص مانشستر يونايتد و4 مرات بقميص ريال مدريد.

روابط ذات صلة

شاهد كيف أثار قميص كريستيانو رونالدو غضب ليونيل ميسي؟

شاهد/'حذاء بين أسنان رونالدو' يحصد ملايين المشاهدات!

على خطى والده..نجل 'كريستيانو رونالدو' ينضم الى نادي عربي!

بالصور.. من هما الفائزان بجائزة الكرة الذهبية 2023 لفئتي الرجال والنساء؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل

أزمة زواج الأقارب في العراق!

شاهد/داعية يُكفر حماس ويفتي بعدم جواز انتقاد الحكام العرب

ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. دحلان يكشف نواياه لمجلة 'إيكونوميست'

شاهد.. ما هو الحدث الأكبر الذي يركزم عليه الإسرائيليين؟

بالصورة.. رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية!