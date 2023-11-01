بالصورة.. رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية!

العالم- الرياضة

فقد نشرت صحيفة "إس" الإسبانية فيديو للصحفي الشهير توماس رونسيرو، وهو يسخر من منح الكرة الذهبية لميسي.

وقال توماس رونسيرو: "لقد حدث ما كنا نعرفه، كرة ذهبية أخرى لميسي، لقد ذهب للاعتزال في ميامي بعدما كان يتطلع بالفعل إلى الاعتزال في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم".

وأضاف: "لقد فاز بكأس العالم، نعم، لكن بعدما حصلوا على 6 ركلات جزاء.. كأس العالم كانت قبل 10 أشهر، ونحن في نوفمبر، ميسي لديه 8 كرات ذهبية، لكنه يستحق 5 كرات ذهبية فقط، أما الثلاث مرات الأخرى كان يستحقها إنييستا وليفاندوفسكي وهالاند."

وعلق كريستيانو رونالدو على كلام رونسيرو بأربعة وجوه ضاحكة، ما أثار تفاعلاً كبيراً على منصة "إنستغرام".

وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية، مرة بقميص مانشستر يونايتد و4 مرات بقميص ريال مدريد.