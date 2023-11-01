تلاسن حاد بین نجل 'حسني مبارك' وبوق الاحتلال 'كوهين'

العالم- فلسطين المحتلة

وفي تدوينة جديدة مساء الثلاثاء، عبر علاء مبارك عن غضبه من كوهين قائلاً: "مش عيب أسيبك يومين أرجع ألاقيك قالع البيجامة الكاستور. من الواضح يا ابن كوهين أنت لا تعرف كيف تتعامل مع من تتحدث، الجبان الثرثار الذي يهدد ويتوعد ويتراجع بقصص وهمية عن اتصال من أحد المسؤولين الكبار. لا سيبك بقى من المسؤولين الكبار واكشف لنا بقى عن حكاية الأسرار، الجبان الثرثار الذي يقتل الأطفال ويضرب المستشفيات ويحاصر المدنيين ويقتل الأبرياء".

ولم يتأخر كوهين في الرد على علاء مبارك، حيث قال في تدوينته الرد: "أهلاً بسعادة البيه نورت مطرحك وناسك يا بيه. علاء بيه مبارك ده أنته تقول اللي أنته عاوزه، مش هقولك حاجة بعد ما مسحت أمريكا وإسرائيل بفلسطين وغزة زي ما أنته عارف، وخطأ تقني برضه، معلش هي كده".

وأضاف كوهين: "عليه الطلاق من ديني والنبي يوشع زي ما بقولك كده، عليك توصية جامدة جدًا من صهاينة جامدين جدًا في أمريكا وإسرائيل، وقالوا لي كمان قول عنه مقاوم وضرب صاروخين كده بقه، وسيبه يتشهيص ويتكيف زي ما هو عاوز، ده إنته الغالي وابن الغالي وشقيق الغالي برضه. ومساء الفل يا بيه، نشوفك في زيورخ أو في فيينا بس نديهم إمارة يفكوا عن حضرتك، حضر مغادرة مصر إلا بتصريح من الداخلية للمكانين إياهم، وأبقه أفتكر خيرنا وأيدينا البيضا والطايلة يا بيه".