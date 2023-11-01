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وزيرا الدفاع الأمريكي والسعودي يبحثان منع امتداد الحرب على غزة لتشمل المنطقة كلها

وزيرا الدفاع الأمريكي والسعودي يبحثان منع امتداد الحرب على غزة لتشمل المنطقة كلها
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أجرى محادثة مع نظيره السعودي خالد بن سلمان آل سعود، واتفقا على العمل معا لمنع تصعيد الصراع في قطاع غزة ليشمل كل أنحاء المنطقة.

العالم-فلسطين

وقال البنتاغون في بيان: "اتفق الوزيران على العمل معا لمنع التصعيد الإقليمي (للصراع الفلسطيني الإسرائيلي). وشدد الوزير أوستن أيضا على التزام الولايات المتحدة ضمان حماية الدول الشريكة في المنطقة".

وإلى جانب ذلك، ناقش الوزيران أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن، واتفقا أيضا على أن السعودية تلعب دورا مركزيا في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: "قدم الوزير أوستن أيضا تحديثا بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل في جهودها لاستعادة الأمن بعد الهجوم الإرهابي الفظيع الذي شنته حماس. وشدد على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة".

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وزيرا الدفاع الأمريكي والسعودي يبحثان منع امتداد الحرب على غزة لتشمل المنطقة كلها

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