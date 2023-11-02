شاهد.. آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن هذه المنطقه شهدت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، الامر الذي ادى الى استشهاد الطفل ايهم الشافي واصابة شاب اخر وصفت ايضا جراحه بالخطيرة.

وأفاد مراسلنا أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد اقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية وخلال الاشتباكات استشهد شاب فلسطيني، واصيب عدد من الفلسطينيين وبعد مساء امس وحتى فجر اليوم، كانت هنالك عملية اقتحام لبلدة قباطية في مدينة جنين واستطاعت كتيبة جنين -كما ذكرت مصادر- ان ترد على الاقتحام الاسرائيلي، وكل ذلك يضاف الى 65 حالة اقتحام في الساعات الـ12 الاخيرة وجيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف بان عدد المعتقلين لديه منذ السابع من اكتوبر وحتى اليوم قد تجاوز 1870 فلسطيني حيث نقترب من 2000 فلسطيني في اقل من شهر و خلال 25 يوما.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس باستشهاد فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية، في وقت أعلنت فيه إذاعة جيش الاحتلال مقتل مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار قرب بلدة بيت ليد بالضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحد الشهيدين اللذين سقطا في الضفة اليوم طفل، وإن الثاني استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الشاب قصي مزيون قرعان (19عاما) استشهد في قلقيلية، في حين استشهد الطفل أيهم محمود الشافي (14 عاما) في البيرة.

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