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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 04-11-2023

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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