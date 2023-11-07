استشهاد شاب وإصابة اثنين أحدهم بجروح حرجة شمالي الخليل

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، وعن مصادر أمنية، تأكيدها استشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، احدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب اصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وحسب المصادر المحلية، فان الشهيد سعد المذكور، هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجر اليوم الثلاثاء، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.