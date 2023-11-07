فيديو خاص: تصعيد كبير مع لبنان، والقبة لم تعمل

العالم - لبنان

واضاف: الاحتلال بدأ قبل قليل قصف المنطقة الممتدة من سهل الماري الى سهل المجيدية ومرتفعات تلال كفر شوبا ومزارع شبعا، مشيرا الى انطلاق 4 صواريخ من القبة الحديدية وانفجرت في السماء ويبدو لم تتمكن من اعتراض صواريخ المقاومة.

وتابع مراسلنا: سمعنا بوضوح انفجار الصواريخ التي اطلقت باتجاه مجدل شمس السورية ومستعمرات قلعة النمرود وسفوح جبال هذه المنطقة.

واكد: الان القصف يتجدد ونسمع اصوات انفجارات ومدفعية الاحتلال التي تقصف هذه المنطقة، وهي متمركزة داخل الاراضي المحتلة.

تابع المزيد من التفاصيل في الفيديو ....