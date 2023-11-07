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فيديو خاص: تصعيد كبير مع لبنان، والقبة لم تعمل

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في جنوب لبنان: قبل قليل كانت هناك رشقة صاروخية كبيرة اطلقت من سفح جبل الشيخ ولا ندري ان كانت من الاراضي اللبنانية او السورية لكنها سقطت مباشرة في محيط او داخل بعض المستعمرات (المستوطنات) مثل مستعمرة دافنة ومستعمرة دان التي كان ينطلق منها دخان كثيف.

العالم - لبنان

واضاف: الاحتلال بدأ قبل قليل قصف المنطقة الممتدة من سهل الماري الى سهل المجيدية ومرتفعات تلال كفر شوبا ومزارع شبعا، مشيرا الى انطلاق 4 صواريخ من القبة الحديدية وانفجرت في السماء ويبدو لم تتمكن من اعتراض صواريخ المقاومة.

وتابع مراسلنا: سمعنا بوضوح انفجار الصواريخ التي اطلقت باتجاه مجدل شمس السورية ومستعمرات قلعة النمرود وسفوح جبال هذه المنطقة.

واكد: الان القصف يتجدد ونسمع اصوات انفجارات ومدفعية الاحتلال التي تقصف هذه المنطقة، وهي متمركزة داخل الاراضي المحتلة.

تابع المزيد من التفاصيل في الفيديو ....

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