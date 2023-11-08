اطلاق نار اسرائيلي علی قافلة مساعدات الهلال الأحمر لغزة

العالم - فلسطين

وفي جديد المجازر الإسرائيلية سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف استهدف مناطق سكنية في حي الشجاعية ومخيم جباليا.

مخيم النصيرات وسط القطاع شهد بدوره قصفاً عنيفاً، ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء، وإصابة آخرين، فيما أضافت مصادر محلية أنّ هناك عدداً من المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض.

وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدداً من منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرحى.

أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون تعرضت أيضاً لسلسلة غارات عنيفة، ما أدى ايضاً إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وحتى المساعدات الإنسانية لم تسلم من القصف الإسرائيلي، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في قطاع غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

القصف الصاروخي والمدفعي العنيف المتواصل على مختلف مناطق القطاع، خلّف مزيداً من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ودماراً كبيراً في الأماكن المستهدفة، فيما توشك حصيلة الضحايا أن تتجاوز عشرة الاف وخمسمائة شهيد، الى جانب أكثر من ستة وعشرين ألف جريح، وما يزيد على ألفين وثلاثمائة مفقود. يمكنكم الاطلاع علی المزيد من التفاصيل هنا .