مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'

العالم – لقاء خاص

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص"، وفيما يتعلق بالموقف اليمني عما يجري من تطورات في فلسطين المحتلة واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي قامت بها صنعاء واستمرار العمليات العسكرية بعد أن كانت أعلنت القوات المسلحة اليمنية بصواريخها وطيرانها المسيّر في نهايه شهر اكتوبر مشاركة صنعاء بشكل رسمي في هذه الحرب والمعركة ضد الكيان الاسرائيلي وحول سبب اتخاذ صنعاء لهذا القرار، اكد بن حبتور أن الامة العربية والاسلامية مطالبه اليوم بان تكون حاضرة اليوم في مواجهة هذا الغزو الوحشي البربري والذي يشنه الكيان الصهيوني على أهلنا في فلسطين وكل فلسطين.

وقال بن حبتور: صحيح ان غزة تتعرض لعدوان سافر وقوي وعنيف، لكن ايضا الضفة الغربية ايضا تتعرض لسلسلة اعتداءات وحملات ومداهمات حتى صبيحة هذا اليوم، حيث ان القوات الصهيونية تمارس هذا الفعل الاجرامي ضد أهلنا في فلسطين المحتلة.

صنعاء جزء من محور المقاومة

ونوه بن حبتور قائلا: بطبيعة الحال نحن نعد أنفسنا جزء من محور المقاومة ،ومحور المقاومة لديه اشبه بغرفة عمليات واحدة مشتركة من اجل التنسيق ما بين جميع الاطراف من الناحية الاعلامية والسياسية ومن الناحيه العسكرية والامنية.

وحول اعتبار العمليات التي تمت في صنعاء لم تتخذ كقرار فردي من صنعاء، بل كان بتنسيق مع كل مكونات محور المقاومة بشكل عام، اكد بن حبتور: كما تعلمون انه يجري التنسيق على أعلى المستويات ما بين السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وايضا القيادات في في كل من "ايران والعراق وسوريا ولبنان وايضا المقاومة في فلسطين"، وهذا الامر لم يعد خافيا بل اصبح واضحا، وربما بادرنا نحن او لم نبادر ولكن يأتي ذلك في سياق هذا الموقف الموحّد لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية، ولذلك هنالك خطوط عامه وعريضة نعمل وفقها ان تشاورنا ام لم نتشاور، ولكن هذه خطوات وهذه خطوط نسير عليها.

رسالة صنعاء إلى العالم العربي حول ما يجري في فلسطين المحتلة

وفيما يتعلق بالحديث حول دخول صنعاء في مسار المعركة ضد الكيان الصهيوني بشكل مباشر ورسمي، واستمرارية العمليات وحول ما يمثله هذا التطور على صعيد المعركة الجارية الان:

لفت بن حبتور بان صنعاء تريد ان توصل رسالة الى كل العالم والى كل العرب من المحيط الى الخليج، بان واجب الدفاع عن شعبنا الفلسطيني هو" مقدس" وعلى كل مواطن وليس على كل حكومة.

وتابع بن حبتور: واما الحكومات من باب اولى فهي التي يجب أن تتصدى لهذه المعركة الشرسة الوحشية وان تواجه كيان الاحتلال الصهيوني وليس ان تشيد بعض الانظمة العربية للاسف، وتمت الاشادة بها من قبل النظام الامريكي ومن نظام وزير الخارجية الامريكي حيث تمت الاشاده بعدد من القادة العرب وهذا مخجل في الحقيقة ومحبط لكل القوى التحررية ليس في عالمنا الاسلامي والعربي فحسب، ولكن على مستوى كل العالم،

ولفت بن حبتور إلى أن المعركة هي معركة اصطفاف اسلامي بالدرجة الاساسية بين المعسكر الذي تقوده الحركة الصهيونية في امريكا وبين الدول الاسلامية المغلوب على امرها من خلال ضرب اهلنا في غزة.

*مدى انعكاس حرب صنعاء للكيان على ملف التفاوض اليمني

وفيما يتعلق بهذه الخطوة العسكرية المتخذة من قبل صنعاء، وحول خشية ان تنعكس سلبيا على مسار ملف التفاوض اليمني لحلحلة الازمة اليمنية، خاصة ان امريكا هي طرف في دول تحالف الحرب على اليمن:

شدد بن حبتور قائلا: بطبيعة الحال، نحن ندرك حق الادراك بأن أي موقف نتخذه، له تبعاته، لكن اهلنا في فلسطين ومصلحتهم والدفاع عنهم، هي في مقدمة اهتمامات الجمهورية اليمنية، وبالتالي، اذا ارادوا سلاما "عربيا عربيا" او "عربيا "مع الولايات المتحدة الامريكية، فبالنسبة لنا سبق وان أعلناها بشكل واضح منذ فترة، ولكن اليوم يشن عدوان متوحش على أهلنا في قطاع غزة، وبمباركة من قبل الولايات المتحدة الامريكية بل لانه ليست مباركة بل هم يشتركون في غرفة عمليات العمليات التي تدير الابادة الجماعية في قطاع غزة وياتوا باساطيلهم ويأتون بغواصاتهم وطائراتهم ويأتون بكل المرتزقه حيث اعادوا المرتزقه الان من كييف واوكرانيا الى فلسطين المحتلة.

ولفت بن حبتور: ان هذا الحلف للاسف، يقوم ضدنا بشكل علني، منوها ان الحلف يبدأ من واشنطن ولندن وباريس وبرلين وان الحركة الصهيونية تقودها من خلال مراكز القوى الصهيونية الموجودة في هذه البلدان، لذلك لم يعد الامر خافيا على احد، فهؤلاء يتبنون رؤية إسقاط مشروع المقاومة في فلسطين من اجل ان يرتبوا العملاء المرتزقه كمجموعة عباس ومجموعة منظمة التحرير من اجل ان تكون بديلا عن السلطة في غزة.

*مواجهة العدوان الاسرائيلي واجب يمني

وتابع بن حبتور: وهذا الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع اساسي واذا تراجعت حتى خطوات السلام بيننا وبين دول العدوان السعودي والاماراتي، فلتتراجع عشرات الخطوات، وهو واجب وهو واجب ليس فقط على اليمنيين بل واجب مقدس على كل مسلم وعربي، ولكن الاولى ان تقوم الدول العربية بذلك.

*تأييد شعبي يمني في مواجهة الكيان الاسرائيلي

وحول حجم التأييد في اتخاذ القرار اليمني "بمواجهة الكيان الاسرائيلي" من قبل الاوساط الشعبية وكل المكونات السياسية لمثل هذا القرار في المشاركه بشكل مباشر في الحرب ضد "اسرائيل":

قال بن حبتور: تابعتم خروج المسيرات المعلنة في صنعاء وبقية المحافظات الحرة، حيث خرج اليمنيون بمئات الالاف من وقد وصلوا الى الملايين، جميعهم يؤثرون موقف السيد عبد الملك الحوثي من اجل ان يستخدم كل ما أوتينا من قوة وبأية امكانيات متاحة، واما القوى السياسية في صنعاء فجميعها قوى متحدة وملتفة حول السيد الحوثي.

*ماهية الأسلحة اليمنية المستخدمة بمواجهة عمق الكيان الاسرائيلي

وبسؤال بن حبتور حول الاستهداف اليمني العسكري للكيان في العمق العسكري الاسرائيلي وماهية الأسلحة المستخدمة والتي كانت بمسافه 2200 كلم مربع ما بين اليمن والمواقع المستهدفة في الاراضي المحتلة وحول نوعيه ومواصفات الاسلحه المستخدمه الخاضره على اختراق هذه المسافة الطويلة:

اشار بن حبتور الى انه اليوم فيما يتعلق بالاسلحة فقد اصبحت متاحه لدى الجميع ويعرف العدو قبل الصديق، ما هي القدرات التي تمتلكها كل دولة على حدا، فالسعودية والامارات يعلمون ما هي القدرات التي نمتلكها، فلدى صنعاء تصنيع محلي عسكري، ولدينا حلف مقاومة، وحلف المقاومة يساعد بالرأي والمشورة والامكانيات والقدرات ويساعد بالتدريب والتطوير.

وتابع بن حبتور: والجميع مجمع على ان هنالك معسكرين اليوم، معسكر مقاوم للمشروع وتعزز هذا المشروع بقوة في تاريخ 7 اكتوبر من الشهر الماضي، ومعسكر متصهين، يستلمون أوامره من الادارة الامريكية والفرنسية والبريطانية.

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