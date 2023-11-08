اليوم 33 على العدوان.. الاحتلال يواصل المجازر جوا ويتلقى الضربات برا

العالم - فلسطين

*صفارات الإنذار تدوي الآن في كيسوفيم بغلاف غزة.

*كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بقذيفة مضادة للأفراد.

*القيادي في حركة حماس اسامة حمدان: جيش الاحتلال الاسرائيلي يراوح مكانه منذ اليوم الاول لبدء عمليته البرية في قطاع غزة.

حمدان: المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة، والمقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ، والخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

حمدان: نحمل الادارة الأمريكية المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له، ونطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، والحديث عن عجز الإدارة الأمريكية عن وقف العدوان بات غير معقول ولا يصدق.

*انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف في مخيم جباليا شمالي القطاع قبل أيام.

*كتائب القسام تجدد قصف تحشدات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

*عشرات حالات الاختناق في مجمع الشفاء الطبي بفعل قنابل فسفور أطلقتها قوات الاحتلال.

*استشهاد نحو 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على حي الشجاعية ومخيم جباليا.

*قصف الطيران الحربي الاسرائيلي 3 مساجد في خانيونس جنوب قطاع غزة خلال الساعة الماضية فقط.

*أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرقيب أول احتياط "يعقوب أوزيري" وهو عضو في سلاح المدفعية قتل في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 349، والى 32 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، في وقت تؤكد المقاومة ان العدد الحقيقي أعلى ن المعلن.

*نشرت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي مقطع فيديو يقوم فيه عناصرها بإستهداف آلية "ميركفا 4 باز" لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم مضادة للدروع بشمال غرب الشيخ رضوان في مدينة غزة:

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