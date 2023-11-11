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جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني:

مستشفى القدس بغزة قد يتوقف عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة

مستشفى القدس بغزة قد يتوقف عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس في قطاع غزة قد يتوقف عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة، بسبب نفاد مخزون الوقود.

العالم-فلسطين

وكتبت الجمعية على موقع X: "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة بسبب نفاد الوقود وعدم وصول المساعدات، وسيحرم خمسمائة مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس بقطاع غزة.

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت أمس الجمعة تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة (الشفاء) تعرض للقصف الجمعة، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

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جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس بغزة قد يتوقف عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة

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