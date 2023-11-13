الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف قاعدة اخرى للجيش الأميركي شرق سوريا

قصف قاعدة اخرى للجيش الأميركي شرق سوريا
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

قصفت المقاومة الشعبية، فجر اليوم الاثنين، قاعدة "كونيكو" الأميركية بـ 15 صاروخا شرق سوريا رداً على غارات ضد أهداف شرق دير الزور.

العالم-سوريا

وافادت مصادر سورية بان المقاومة الشعبية قصفت القاعدة الأميركية بـ 15 صاروخا وصلت لأهدافها وأدت لانفجارات عنيفة في القاعدة شرقي سوريا.

وافادت المصادر بان الاستهداف جاء رداً على العدوان الأميركي على مدينتي الميادين والبوكمال شرقي دير الزور.

كما اكدت على تحقيق إصابات دقيقة في الاستهدافات وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل القاعدة الأميركية في حقل كونيكو.

وتحركت طائرات مروحية أميركية من قاعدة كونيكو بعد القصف بأقل من 10 دقائق ما يرجح أن تكون نقلت جرحى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، سقطت قذائف صاروخية في قاعدة حقل "العمر" شرقي دير الزور الذي يعد أكبر القواعد الأمريكية في سورية.

وجاء ذلك بعد تنفيذ الاحتلال الامريكي غارتين جديدتين في منطقة البوكمال و قرب جسر الميادين شرق دير الزور.

وقال مصدر ميداني ان الرد على العدوان الأميركي في سوريا سيكون سريعاً بتكثيف ضربات المقاومة على القواعد الأميركية.

روابط ذات صلة

انفجارات تدوي في أكبر قاعدة أمريكية في سورية

الولايات المتحدة تنفذ غارتين جديدتين ضد أهداف في شرقي سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف قاعدة اخرى للجيش الأميركي شرق سوريا

رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية

الصحة العالمية: الوضع في مستشفى الشفاء بغزة خطير جدا

انفجارات تدوي في أكبر قاعدة أمريكية في سورية

محادثة هاتفية بين أمير قطر و بايدن بشأن غزة

الولايات المتحدة تنفذ غارتين جديدتين ضد أهداف في شرقي سوريا