الاحتلال الاسرائيلي يقتل طبيباً من عائلة مراسلة العالم

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في غزة ان الاحتلال فتح ممراً واحداً اطلق عليه اسم ممر آمن عبر شارع صلاح الدين، لكنه ليس سوی ممر كاذب.

وأوضح مراسلة العالم ان قوات الاحتلال تعتقل الشبان الفلسطينيين الذين يمرون عبر هذا الممر وتطلق النار عليهم بشكل عشوائي وقناصة الاحتلال تستهدف أي مواطن لايعجبها تصرفاتها علی هذا الشارع.

وأعلنت مراسلة العالم عن استشهاد طبيباً من أفراد عائلتها، كان قد ذهب مع وفد من الاطباء الی مستشفی الشفاء لإجراء عمليات جراحية نادرة، استشهد اثر اطلاق نار علی مستشفی الشفاء.

وأكدت ان الاحتلال الاسرائيلي يسرد أكاذيباً حول تزويد مستشفی الشفاء بالسولار، في حين ان هذه المستشفی تحتاج في الوضع الطبيعي 10 آلاف لتر من السولار يومياً والاحتلال يتحدث عبر اعلامه انه زود المستشفی بـ300 لتر من السولار، وهو لايكفي لإضاءة غرف محددة في المستشفی.

وأوضحت ان الاحتلال يحاول ان يظهر نفسه امام الرأي العام انه مستجيباً للدعوات الدولية، لكنه في نفس الوقت اغرق المستشفی بالقذائف الدخانية وقذائف الفسفور الابيض ليلاً وقام باطلاق النار نحو المستشفی.