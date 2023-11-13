وفاة 7 مرضى جدد بمجمع الشفاء واستمرار الحصار والقصف

العالم - فلسطين لمحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال القدرة في تصريحات صحفية صباح الاثنين: إن حصيلة الوفيات من المرضى والمصابين ارتفعت إلى 20 بالوفيات الجدد، مؤكدًا أن 36 من الأطفال الخدج لا يزالون يواجهون خطر الموت في أي لحظة نتيجة تداعيات وقف محطات الأكسجين وأجهزة إنقاذ الحياة بعد انقطاع الكهرباء بالكامل منذ 3 أيام.

وأشار إلى أن المجمع الطبي يخضع للحصار والقصف منذ ثلاثة أيام ولا تدخل إليه أو يخرج منه أي إسعافات ولا يوجد أي تحرك داخله، واحتاجت الطواقم للتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقل الأطفال الخدج من قسم لآخر من أجل سلامتهم.

وأكد أن دبابات الاحتلال وصلت إلى إحدى بوابات المجمع الطبي من الجهة المؤدية لقسم العناية المركزة الذي تعرض عدة مرات للقصف.

وذكر أن هناك 650 من المرضى داخل المجمع الطبي إضافة إلى مئات من الطواقم الطبية والإدارية، إلى جانب عدة آلاف من النازحين (من 6-7 آلاف منهم أطفال ونساء وكبار سن) لا يزالون داخل المجمع الطبي دون ماء أو طعام ولا يستطيعون مغادرته بسبب القصف والاستهداف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قال الناطق باسم وزارة الصحة: إن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة تماما، ولا يستطيع تقديم أي خدمة صحية للجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي أو حتى المرضى الموجودين داخله، كما أنه يتعرض لحصار من الداخل والخارج.

ولليوم الـ38 يواصل جيش الاحتلال حربًا دامية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد وجريح ومفقود، فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات، وأكثر من 1.5 مليون نازح.