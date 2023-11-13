بالفيديو.. صباحات خانيونس ومدن غزة ليست كباقي العالم!!

العالم-فلسطين

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن قوات الاحتلال ترتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي. وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طرداً تحت تهديد السلاح".

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وتابعت الكيلة: هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتقاع حصيلة المحرقة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، إلى (11,180) شهيداً، بينهم (4,609) أطفال، و(3,100) سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي.