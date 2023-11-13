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زلزال في جلسة الكابينت الاسرائيلي وصراع بين الوزراء

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن زلزال هز جلسة الكابينت الاسرائيلي أدی الی صراع كبير بين الوزراء.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان جلسة يوم الأحد لكابينت الكيان الاسرائيلي، شهدت خلافاً واسعاً بين الوزراء الصهاينة الذين بدأوا تبادل الاتهامات بينهم في مجال تسريب المعلومات لتشويه سمعة الجيش.

وأكد مراسل العالم ان الوزراء الصهاينة اتهموا بعضهم البعض بأنهم هم السبب فيما وقع الجيش الاسرائيلي حتی الان.

ورأی مراسل العالم ان الزلزال الثاني الذي ضرب جلسة الكابينت الاسرائيلي، كان طلب سموتريتش وبن غفير تشدید الرد علی هجمات جنوب لبنان والبدء بهجمات تشبه استهداف غزة.

وأوضح مراسل العالم ان نتنياهو رفض هذا الطلب، مؤكداً الألتزام بتعهده للأميركان ازاء عدم توسيع جبهات القتال.

وهدد سموتريتش وبن غفير بأنهم قد ينسحبون من الحكومة ان لم يوسع بنيامين نتنياهو دائرة الحرب باتجاه جنوب لبنان.

يذكر ان انسحاب الوزيرين سوف ينتهي في نهاية المطاف بسقوط حكومة نتنياهو.

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