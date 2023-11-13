 تفاعل مواقع التواصل مع موقف الحكومة الأيرلندية لجانب الشعب الفلسطيني

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حزب "شين فين" الحاكم في أيرلندا دعا إلى تقديم حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية. رئيس الوزراء ليو فارادكار كان له موقف لم يشاهده أحد من زعماء وحكام الدول المعنية بالقضية الفلسطينية أكثر من غيرها.

تفاعل الحضور مع كلام فارادكار الذي رحب بسفيرة فلسطيني لدى أيرلندا يكفي لشرح الموقف المشرف لحزب شين فين الأيرلندي لم يتوقف على رئيس الوزراء. زعيمة الحزب "ماري لو مكدونالد" دعت إلى تقديم المسؤولين الإسرائيليين، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

مكدونالد ذهبت أبعد من ذلك داعية حكومة بلادها إلى طرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على جرائم الاحتلال، معتبرة أن ما يقوم به الاحتلال ليس دفاعا عن النفس، بل جرائم حرب وقتل للأطفال على مرأى من العالم أجمع.

من أيرلندا إلى إسبانيا.. جمهور فريق ريال سوسيداد لكرة القدم يقدم لوحة مميزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني. من ملعب الفريق رسالة تضامن مختلفة وملفتة من قلب أوروبا حيث الحكومات في المقلب الآخر إلى جانب الاحتلال وجرائمه.

تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل مع موقف الحكومة الأيرلندية إلى جانب الشعب الفلسطيني.

"علي سعدة" علق هنا. لا تستطيع إلا أن تنفعل، غزة أيقظت العالم. لشين فين" سيقدم طلبا لإحالة "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية..ويهتف جميعنا فلسطينيون.

"إبراهيم شريف" علق ايضا. الحرة ماري لوماكدونالد.. رئيسة حزب شين فين أكبر احزاب ايرلندا، تطالب بطرد السفير الاسرائيلي. المرأة الحرة طالبت بما لا يجرأ أن يطلبه أغلب الحكام العرب الذين يذبح اشقاؤهم على مرأى منهم.

أما "جبرين" فكتب. ايرلندا تقف مع فلسطين كلمات كالرصاص يطلقها زعماء شين فين اكبر حزب في إيرلندا الشمالية والذين قاوموا الإنجليز لقرون، يدعمون فلسطين ويعتبرون انفسهم فلسطينين.