تظاهرات ضخمة في مختلف دول العالم تضامنا مع أهالي غزة

العالم – خاص بالعالم

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي همية هذه الخطوة للتأكيد على الجهوزية والاستعداد للمشاركة في تحرير فلسطين ونصرة الأقصى الشريف والاستعداد للالتحام والمشاركة في نصرة الشعب الفلسطيني.

ونصرة لغزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خرج المئات في تظاهرات في لبنان ونفذوا وقفات تضامنية مع فلسطين في مدينة صيدا جنوب البلاد رافعين الأعلام الفلسطينية ومؤكدين دعم المقاومة.



جماهير المنتخب العراقي جددت دعمها لفلسطين خلال مباراة فريقهم مع المنتخب الإندونيسي ضمن تصفيات كأس العالم.ورفعت الجماهير العراقية أعلام فلسطين مرددة الهتافات الداعمة للمقاومة والداعية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.



آلاف البحرينيين الذين يشاركون يوميًا بمسيرات حاشدة داعمة للشعب الفلسطيني ومطالبة بطرد سفير كيان الإحتلال من المنامة استهلوا شعائر الجمعة في الدراز بهتافات منددة بكيان الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه



أهالي بلدة العيون بولاية سناو في سلطنة عمان نظموا وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة أكّدوا خلالها تنديدهم بمجازر الإحتلال الإسرائيلي وجمعوا تبرعات لدعم أهالي القطاع.



شهدت العاصمة القطرية الدوحة، للأسبوع السادس على التوالي، وقفة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة بساحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على المجازر التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



الفلسطيينيون في مدن عدة بالضفة الغربية المحتلة خرجوا بمظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على اخوتهم في غزة.



وتجمع عدد من المحامين والأكاديميين في اسطنبول تضامنا مع فلسطين، كما رفعت صورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية.



وانطلقت، مسيرات تضامنية في الأردن عقب انتهاء صلاة الجمعة بمحافظات عدة، منها السلط ،الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.



كذلك خرج الآلاف من القطريين بعد صلاة الجمعة مرددين هتافات التضامن مع فلسطين والأقصى وقطاع غزة.



والى جسر خليج سان فرانسيسكو حيث أغلق متظاهرون يطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة باي بريدج وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي. وطالب المحتجون بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

والى ريد بريدج شرق العاصمة البريطانية لندن حيث أخرج مئات الآباء أطفالهم من المدارس للمشاركة في مسيرات احتجاجية ضد دعم المملكة المتحدة لكيان الإحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقفات الاحتجاجية والعرائض وجمع التبرعات والمسيرات في جميع أنحاء أحياء ومدن لندن بما في ذلك برمنجهام وكامبريدج وليفربول وأماكن أخرى يوم السبت وفقًا للمنظمين.

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