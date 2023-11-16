الاحتلال فشل في صناعة صورة نصر من مجمع الشفاء بغزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أنه لم تكذب ولم تسقط الأكاذيب الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء فقط بل سقطت الأكاذيب الأميركية الداعمة والتي قدمت رواية مشابهة للرواية الإسرائيلية، حيث تحدثت مصادر استخبارية في البيت الأبيض عن أن هناك أنفاق وأسرى ومراكز قيادية ومستودعات أسلحة في مجمع الشفاء.

ولفت إلى أنه وقبيل هذا الاقتحام كان هناك تمهيد بالحرب الإعلامية حيث تم تصوير أن هذا المركز يضم قادة حماس ومقاومة وغير ذلك، مبيناً: كل هذا التكبير من أجل صناعة صورة نصر، فهذة الرواية وتضخيمها بالإعلام تمهد للقوات الإسرائيلية التقدم للوصول إلى ما يسمى صورة نصر.

وشدد على أنه و: مقابل هذه الحرب الإعلامية السلبية والخطيرة على مجمع الشفاء كان هناك المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء، هناك رواية إنسانية حقيقية وواقعية داخل المجمع وهي الجسم الطبي والمرضى والنازحين هناك الذين لا يتناولون سوى ماء غير صالح للشرب أو حبات تمر.

وأضاف أن الاحتلال جاء بكل قواته النخبة لكي يقتحم المجمع، حيث تبين أن كل هذه المزاعم لا وجود ولا أساس لها، بل هناك فقط الجسم الطبي والمرضى والنازحين، وإدى هذا إلى سقوط عدد كبير من المرضى.

وقال البشتاوي إن الاحتلال فشل في صناعة صورة نصر، وهم كذلك عندما دخلوا مستشفى الرنتيسي عرضوا صورة وقالوا إن هذه أسماء أسرى وتبين أنها ليست أسماء أسرى صهاينة.

وشدد على أن الهدف الأساسي من اقتحام مجمع الشفاء واستهداف المستشفيات في قطاع غزة هو إطفاء فوانيس الأمل لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

وفيما أشار إلى أن الصهاينة يريدون تحويل قطاع غزة إلى قبر ضيق، أكد أن: هذا يفشل أمام المعنويات العالية، فبعد 40 يوما من الحرب لم نسمع سوى أصوات فلسطينية بداخل قطاع غزة تؤكد بأنها صامدة وأن معنويتها عالية، إلى جانب الإبداع في البطولات والملحمات من قبل أبناء المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وخلص حمزة البشتاوي إلى أن "الهدف الأساسي هو عملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.. وهو لم يحصل، وسوف لن يحصل."

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