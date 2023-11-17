شاهد.. كيف تعاملت قوات الاحتلال مع طواقم الإسعاف بمستشفى إبن سينا؟

العالم - فلسطین

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت مصادر محلية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

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بدوره، أكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ابن سينا ويمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبع ساعات تحاصر مستشفى جنين الحكومي، وتمنع نقل المصابين أو المرضى إليه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلق جميع المداخل، وعزلها عن محيطها الخارجي، وجرف عدة شوارع واعتقل 7 مواطنين، وجرف البنية التحتية في عدة مواقع في المدينة والمخيم، وفجر مركبات.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف لطائرات مسيرة، وإطلاق الرصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات داخل المدينة.