شاهد.. هكذا تتبخر رائحة أحلام الغزاويين

العالم - خاص بالعالم

كما استهدفت قوات الاحتلال شققا سكنية في خانيونس ورفح جنوبي القطاع ما اسفر عن سقوط عدد من الشهداء. ياتي هذا في وقت تشهد مستشفيات غزة وضعا كارثيا في حين تواصل المقاومة للتصدي لجيش الاحتلال على جميع المحاور.

في التفاصيل، حرب الابادة الجماعية في غزة متواصلة... مجازر بالجملة يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي يوميا في القطاع منذ بداية عدوانه عليه قبل سبعة اسابيع متسببا باستشهاد وجرح عشرات الالاف غالبيهم من الاطفال والنساء.

القصف الاسرائيلي طال خلال الساعات الماضية مختلف انحاء قطاع غزة. مدينتا خانيونس ورفح جنوبا شهدت قصفا مكثفا فيما ارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجازر جديدة في مخيمي جباليا والنصيرات شمال ووسط غزة بعد قصفه مربعات سكنية مزدحمة ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وسط مساعي لانتشالَ جثامينِ الضحايا العالقين تحتَ الأنقاضِ.



مجازر تاتي فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات في ظل وضع كارثي يعجز اللسان عن وصفه.

هنا في مستشفى الاندونيسي شمال القطاع يصطف الجرحى على ارضية المستشفيات في كل متر وعند كل خطوة وسط تاكيد ادارته انهيارَ منظومتهِ الصحية بالكامل، وعدمَ قدرةِ الأطباء على تقديم العلاج.

وفي مستشفى الشفاء الذي اقتحمها جنود الاحتلال قبل ايام لا اتصالات ولا استجابة للمناشدات من داخل المستشفى والحركة معدومة تماما فيما تسمع اصوات اشتباكات في محيطه.

اما مستشفى المعمداني الذي شهد مجزرة مروعة فهو الاخر يتعرض لمحاصرة من قبل دبابات الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة ودوي انفجارات في المنطقة فيما افاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانه فقد الاتصال بطواقمه الطبية في المستشفى.

وفي وقت يحاول جيش الاحتلال صنع نصر على الارض ويزعم انه حقق انجازات في عمليته البرية، تواصل المقاومة التصدي لجيشِ الاحتلال في كلِ محاورِ التوغل داخلَ قطاعِ غزة وتخوضُ اشتباكاتٍ من مسافةِ صفر وتقومُ بتدميرِ المزيد من الآليات العسكرية.

كتائب القسام نشرت مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل خمسة جنود. كما اكدت ان مقاتليها اجهزوا على قوة للاحتلال متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح. في حين اعلنت سرايا القدس انها استهدفت آليات عسكرية اسرائيلية في محاور التقدم غرب غزة ومحور الصبرة و تل الهوا.