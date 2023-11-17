مسيرات طلابية ببريطانيا تطالب بوقف العدوان على غزة + فيديو

العالم - اوروبا

وامتنع الطلاب من دخول قاعات الدراسة، واجتمعوا تلبية لدعوة حملة التضامن مع فلسطين في الساحات، والمدارس مشاركين في أجزاء كثيرة من البلاد.

وذكر منشور للتنظيم الشبابي لحملة التضامن مع فلسطين، على موقع "إكس"،اليوم الجمعة، أن طلاب مدرسة غولدسميث بجامعة لندن لم يدخلوا قاعات الدراسة للمرة الثانية، وتجمعوا أمام المدرسة داعين لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب منشور لـ"تحالف أوقفوا الحرب" على منصة "إكس"، فإن طلاب مدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، وكذلك النقابات، وأولياء الأمور، دعموا احتجاجا نظم أمام قاعة الحفلات الملكية في غلاسكو باسكتلندا.

كما نزل الطلاب إلى الشوارع في منطقتي ريدبريدج، ونيوهام في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحدى مدارس مدينة لوتون (شمال لندن) احتج طلاب على علاقة المدرسة بشركة ليوناردو التي تبيع معدات عسكرية للكيان الإسرائيلي.