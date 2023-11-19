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هجومان عنيفان على قاعدتي جيش الإحتلال الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو بسوريا

هجومان عنيفان على قاعدتي جيش الإحتلال الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو بسوريا
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

دوت انفجارات ضخمة في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، ضمن حقول ومعمل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور، و"التنف" بريف حمص الشرقي، نتيجة هجمات عبر المسيرات الانتحارية والصواريخ مع معلومات عن وقوع خسائر كبيرة في المعدات العسكرية.

العالم - سوريا

وقالت مصادر خبرية في دير الزور، إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والتي تستخدمه القوات الأمريكية كقاعدة لا شرعية لها، نتيجة هجوم صاروخي ومسيرات انتحارية أصابت القاعدة بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن الصواريخ والطائرات المسيرة دمرت عددا من المعدات والآليات العسكرية عند مدخل القاعدة، حيث اشتعلت النيران في رادار محمول على آلية عسكرية نوع "هامر"، في حين حلقت الطائرات الأمريكية فور حدوث الانفجارات بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم على القاعدة الأمريكية في "كونيكو"، هو الثاني من نوعه هذا اليوم.

وتزامن الهجوم الصاروخي على قاعدة "كونيكو"، مع هجوم آخر على قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" عند الحدود السورية الأردنية العراقية، بحسب مصادر خبرية في حمص.

وقالت المصادر، إن انفجار ضخما دوى في قاعدة "التنف" بريف المحافظة الشرقي، في هجوم جديد هو السابع من نوعه في أقل من شهر.

وأضافت أن القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" حاولت التصدي للمسيرات التي كانت تتجه نحوها عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيرة واحدة فقط في منطقة (السرية/ 3 كيلومتر عن القاعدة)، فيما تمكنت باقي الطائرات من إصابة هدفها مباشرة.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها جيش الإحتلال الأمريكي.

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