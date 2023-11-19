تظاهرات غاضبة في مدينة لاهور الباكستانية دعما لفلسطين

العالم – خاص بالعالم

وقالت حميدة خاتون وهي نائبة سابقة:"أمريكا هي ام الإرهاب ولولا دعمها لإسرائيل لما تجرأت اسرائيل على قتل النساء والاطفال الأبرياء، فتبا لهكذا ديمقراطية، وتبا لهكذا رعاة لحقوق الانسان.

وخلال الاجتماع الضخم تم الإعلان عن تقديم منحة مالية شعبية من باكستان لضحايا العدوان الاسرائيلي في غزة.

وقال سراج الحق رئيس الجماعة الإسلامية:"ليتنا نستطيع فداء الشعب الفلسطيني المجاهد بارواحنا ولكن ان قصرنا عن ذلك لا نقصر ببذل ما نملك لهم، لذا نقدم بخجل هذه المنحة المالية التي تبلغ 215 مليون روبية باكستانية، ونعدهم ببذل المزيد في الفترة القادمة.

وفيما استنكر المشاركون خيانة الحكام المتخاذلين مع فلسطين، تثمين باكستاني لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية وقادتها على دعمهم للمقاومة.

وقالت سميعة راحيل مسؤولة في العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية:"نفتخر بجهود الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتحديدا قائدها المجاهد السيد الخامنئي الذي اثبت بصدق انه نصير المقاومة، حيث باتت المقاومة الفلسطينية بالدعم الايراني اللامتناهي تضرب وتوجع الكيان الصهيوني الغاصب، حتى ايقنا فعلاً ان زوال الكيان قد اقترب".

المشاركون بدورهم اكدوا على ضرورة الضغط في المنابر الدولية لمحاسبة الكيان الاسرائيلي على المجازر المهولة التي يفظع بها ضد الفلسطينيين.

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