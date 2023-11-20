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ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر..

رجال المقاومة يدمرون دبابات للمحتل بمحاور التوغل في غزة

رجال المقاومة يدمرون دبابات للمحتل بمحاور التوغل في غزة
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

واصلت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين،  التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، وخوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر، تخللها استهداف وتدمير المزيد من الدبابات والآليات المتوغلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان سرايا القدس أعلنت أنها استهدفت 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا” بقذائف “التاندوم” وعبوات العمل الفدائي.

ومساء الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها دمرت 29 آلية صهيونية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

وقالت كتائب القسام: إنها أوقعت قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي.

وأكدت تمكن مجاهديها من إيقاع قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في حجر الديك بين قتيل وجريح بعد استهدافها بقذيفتي “TBG” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة،

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