الإعلام الخارجي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني يعزي قناة الميادين

العالم – إيران

وجاء في البرقية:

جانب رئيس مجلس إدارة قناة الميادين الموقرة

الأستاذ غسان بن جدّو المحترم

السلام عليكم

نعبّر لكم عن أحر التعازي والتبريك والتضامن معكم ومع جميع الزملاء العاملين في قناتكم المقاومة باستشهاد الزميلين العزيزين فرح عمر وربيع المعماري بالاعتداء الصهيوني الغاشم في جنوب لبنان الذين انضما إلى الشهيد عصام عبد الله وقافلة شهداء الصحافيين الستين الذين سقطوا في العدوان على قطاع غزة إضافة لجميع الشهداء على طريق القدس مؤكدين أن مسيرة الإعلام المقاوم ستتواصل رغم كل الصعاب كاشفا حقيقة هذا العدو الهمجي المتوحش وستبقى كلمة الحق والحقيقة هي العليا.

الدكتور أحمد نوروزي

مساعد المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون

لشؤون الإعلام الخارجي في الجمهورية الإسلامية في إيران