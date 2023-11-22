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'اسرائيل' تتسابق مع الزمن لارتكاب أكثر مجازر قبل الهدنة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

تسابق الاحتلال الاسرائيلي مع الزمن خلال الـ48 الماضية لارتكاب أكبر عدد من المجازر قبل التوصل الی أي هدنة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في غزة ان اصرار كيان الاحتلال علی ارتكاب اكبر مجازر ممكنة خلال الوقت المتبقي، أدی الی استشهاد 53 شخصاً من عائلة واحدة وهي عائلة قدورة.

وأشارت مراسلة العالم الی ارتقاء 30 شهيداً في حي الشجاعية تحت عمليات القصف الاسرائيلية.

وأكدت مراسلة قناة العالم من ديرالبلح ان المنطقة الوسطی من قطاع غزة شهدت ارتقاء 48 شهيداً ليلة أمس، موضحة ان العشرات من المواطنين الفلسطينيين لايزالون تحت الانقاض ومن المرجح ان يتم ادراجهم في قائمة الشهداء.

وبينت ان المدفعية الاسرائيلية استمرت في استهداف منطقتي رفح وخانيونس طوال الوقت منذ ليلة أمس وحتی صباح اليوم.

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